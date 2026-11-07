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Urzulei
08 novembre 2026 alle 00:22

Per i 103 anni gli auguri di Papa Leone 

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Si chiama Battistina Secci, ma per tutti è Battina Leone. È di Urzulei, madre di tre figlie, tMaura Carta, magistrata della Corte dei Conti, Maria Antonietta e Adelaide, ed è conosciuta per la sua vivacità e la sua lucidità. Ama leggere i quotidiani e conosce tutte le tabelline. Due dettagli che, da soli, raccontano molto di lei: la curiosità per ciò che accade nel mondo e una mente allenata e precisa.

È arrivata in struttura ad Ardali a seguito della frattura di un femore (l’intervento chirurgico è riuscito con successo all’ospedale di Lanusei). Ad accoglierla, da qualche giorno, è la Comunità integrata Osono, coordinata da Greta Murgia. Un nuovo capitolo, dopo un passaggio difficile. Ma a raccontarlo è sempre lei, con la stessa energia di sempre. Per il suo 103esimo compleanno, ieri, ha ricevuto la benedizione apostolica di Papa Leone XIV. E l’amministrazione comunale le ha consegnato una targa a nome della comunità.

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