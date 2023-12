Per Hatzidiakos 32’ da incubo  

Questo sabato romano per Pantelis Hatzidiakos resterà per molto tempo catalogato alla voce “incubi”. Trentadue minuti in campo e una collezione di orrori che hanno spazzato via le speranze di far punti del Cagliari contro la Lazio. Lo stadio Olimpico ha portato poca fortuna al difensore greco, confermato da Ranieri nel terzetto difensivo dopo la buona prestazione di sette giorni prima contro il Monza. Ma a Roma Hatzidiakos ha giocato la sua peggior partita in rossoblù, fino al cambio dopo neanche 32'.

Hatzi horror picture show

Testa alta, sul centrosinistra, a controllare le incursioni di Isaksen. Hatzidiakos cerca di prender possesso della zona, ma la tranquillità dura appena 8'. Una palla lunga, sulla quale il greco è in netto anticipo. Potrebbe accompagnarla sul fondo, spazzarla via o chissà che altro. Invece, sulla pressione di Lazzari, cade giù e la lascia lì. Lazzari ringrazia e, mentre Pantelis chiama un fallo, serve a Pedro una ciambella facile facile da spingere in rete. L'errore manda il giocatore in tilt. Peccato mortale, perché un errore ci può stare, ma da un giocatore titolarissimo della nazionale greca e con 146 presenze nella Eredivisie olandese ci si aspetta una pronta reazione. Del resto, lui e Wieteska erano stati scelti per dare esperienza e forza alla retroguardia. E invece, col polacco disperso, Hatzidiakos è entrato nel pallone. Al 12' viene ammonito per un controllo suicida al limite dell'area, con conseguente punizione pericolosa sventata da Scuffet. Ogni palla dalle sue parti è un brivido, il greco non c'è più. Soprattutto non c'è al 25', quando su un rilancio Makoumbou è costretto a recuperare per coprire il suo vuoto, facendo scattare l'espulsione col tocco su Guendouzi. Ranieri ne ha abbastanza e quando deve ridisegnare il Cagliari parte proprio dalla sua sostituzione, al 32'. Mezz'ora può bastare, con la speranza di aver esaurito in una sera tutta la collezione di orrori. ( al.m. )

