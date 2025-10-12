VaiOnline
Nuoto acque libere.
13 ottobre 2025 alle 00:33

per Golfo Aranci  arrivederci al 2026 

Arrivederci al maggio 2026. La World Cup di nuoto in acque libere ha concluso il weekend di Golfo Aranci, dove sono stati designati i vincitori del 2025 e dà appuntamento al prossimo anno. La Sardegna ospiterà per la quarta volta il prestigioso appuntamento di World Aquatics (sostenuto dalla Regione), anticipandolo alla primavera (come lo scorso anno). Gli organizzatori (Fin Sardegna e Acquatic Team Freedom) già si preparano. La due gironi è stata un successo, anche se il meteo venerdì mattina ha tenuto tutti con il fiato sospeso, poi la situazione è migliorata e sabato «il mare era talmente piatto che sembrava di stare in piscina», dice il presidente del Comitato Sardo della Federnuoto, Danilo Russu che conferma di aver «ricevuto tantissimi feedback che mi fanno capire quanto la due giorni sia piaciuta davvero sotto tutti gli aspetti, fuori e dentro le acque tirreniche. Ma sarebbe da ingrati tenersi per sé questi meriti, perché ci hanno teso la mano in tantissimi, dagli apparati gestionali della FIN, alla moltitudine di volontari, senza dimenticare il lavoro infaticabile di Guardia Costiera, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Marina Militare».

