Per gli studenti viaggio premio a Bruxelles 

Il liceo Fermi di Nuoro si classifica ancora una volta come un’eccellenza e i ragazzi volano a Bruxelles grazie al progetto Asoc (A scuola di open coesione). La classe quarta E e i loro docenti si sono classificati quarti assoluti a livello nazionale e primi nella graduatoria di merito per il target “Istituti superiori” all’evento #asoca2324wards. Ieri mattina la premiazione. Durante l’incontro hanno ricevuto la notizia di poter visitare di persona le istituzioni europee di Bruxelles grazie al primo premio messo a disposizione dalla Regione, fra la gioia degli studenti, dei docenti e della dirigente Mariantonietta Ferrante. I ragazzi hanno primeggiato per la qualità dell’esposizione, il dettaglio nella raccolta degli open data e l’originalità data da podcast e breaking news nel progetto di comunicazione. Il tutto è stato custodito all’interno del progetto “Aman” (nuovo museo Man Nuoro variante per l’accorpamento degli edifici denominati ex albergo Sotgiu ed ex casa Deriu), dal costo di un milione e mezzo, avviato quest’anno e con chiusura prevista nel 2025. Per studio, preparazione e approfondimento del progetto i ragazzi sono stati supportati dalla Provincia, dalla direttrice del Man, Chiara Gatti, e da Europe direct cittadino.

