«Per gli studenti dell’Agrario fermata del bus pericolosa» 

Per gli studenti dell’istituto agrario di Siniscola la piazzola della fermata dei bus resta una chimera. Il problema sollevato tante volte a più livelli non è stato ancora risolto e sulla questione torna a farsi sentire il coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia, Alessandro Mulas. «A dicembre 2021, avevamo organizzato una manifestazione con tutti gli istituti scolastici di Siniscola - afferma Mulas che all’epoca era rappresentante e presidente della consulta studentesca di Nuoro - per mettere in luce una serie di criticità, compresa la mancanza di una fermata dell’autobus per gli studenti dell’istituto agrario nel tratto di strada che collega La Caletta a Siniscola». Si tratta di un’arteria molto trafficata e avvertita come pericolosa per i pedoni. «Costringe gli studenti a scendere dall’autobus sul lato opposto rispetto all’ingresso della scuola, mettendo a repentaglio la loro sicurezza - prosegue Mulas - in quanto non possono contare su uno spazio adeguato e la segnaletica stradale è insufficiente». Nonostante le promesse della Provincia di cui la strada è di pertinenza nulla è cambiato. In Regione c’è un progetto finanziato per la messa in sicurezza dell’intero tratto, ma per Mulas il problema va risolto in tempi molto più brevi.



