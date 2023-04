«Per gli incrementi serve un provvedimento organico» 

Dopo il via libera del Consiglio regionale al collegato, a stretto giro l’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris trasmetterà una circolare ai Comuni, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria. Dentro ci sarà il riferimento alle norme per il recupero del patrimonio edilizio, ovvero a «tutto ciò che allo stato attuale, dopo il via libera in Aula, si potrà fare». Si tratta dei contenuti salvati dalla Corte, ribadisce l’assessore, «interventi necessari e che interpretano il dettato della sentenza, e che inquadrano quelli ammissibili per il recupero dell’esistente».

Come assessore, Salaris è incarica da appena tre mesi ma non si nasconde dietro un dito: «Siamo consapevoli del fatto che esistono ulteriori necessità». Non lo dice ma il riferimento è agli incrementi volumetrici previsti dal piano casa bocciato e dai precedenti. Tuttavia, assicura, «siamo al lavoro sull’elaborazione di un testo organico che però deve essere sviluppato e concordato con le strutture competenti, cioè col ministero». Infatti, prosegue, «dopo la dichiarazione della Corte sui provvedimenti in deroga al Ppr, oggi non possiamo fare altro che co pianificare con il Governo, per comprendere come possiamo integrare il piano paesaggistico con le norme edilizie». Una volta che sarà approvata questa legge, allora potranno essere di nuovo previsti gli aumenti volumetrici.

Considerato che al termine del mandato mancano dieci mesi, i tempi per fare questa legge sono molto stretti. (ro. mu.)

