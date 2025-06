Per gli azzurrini di Prati parte l’assalto all’Europeo 

A Tirrenia la Nazionale Under 21 del rossoblù Matteo Prati sta ultimando la preparazione alla fase finale del Campionato Europeo. Oggi gli azzurrini partiranno alla volta della Slovacchia e mercoledì a Trnava esordiranno nel torneo. Primo ostacolo la Romania, poi la sfida ai padroni di casa e a chiudere il girone il confronto con la Spagna.

La sfida

Tra i ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata c'é Luca Koleosho, reduce dalla promozione in Premier League con il Burnley e pronto a vivere il suo primo Europeo Under 21. Nato negli Stati Uniti, a Norwalk nel Connecticut, da padre nigeriano e madre italo-canadese, l'esterno offensivo classe 2004 é un giocatore veloce e imprevedibile, bravo a saltare l'uomo e a creare superiorità. Dopo qualche apparizione con le nazionali giovanili statunitensi e un paio di raduni con la nazionale maggiore canadese, nel marzo 2023 ha vestito per la prima volta la maglia azzurra. Pochi mesi dopo, infatti, si è laureato campione d'Europa con l'Under 19 di Alberto Bollini. «Sono orgoglioso di indossare questa maglia, è per me un grande privilegio», ha detto il giocatore azzurrino al sito della Figc. «A Malta ho vissuto un'esperienza bellissima, spero di fare due su due e vincere anche l'Europeo Under 21».

