Per gli automobilisti altri anni di disagi nel cuore della città 

Il tratto della linea 3 da piazza Repubblica a San Saturnino è solo la prima tappa di un progetto più consistente che prevede la prosecuzione della tratta sino alla stazione delle Ferrovie dello Stato. Una fase che terrorizza gli automobilisti cagliaritani, imbrigliati tra cantieri, scavi e deviazioni varie. In via Dante, viale Cimitero,viale Diaz si marcia a passo d’uomo e peggio sarà quando gli scavi arriveranno in piazza Amendola, nodo cruciale per pullman e auto, soprattutto quando sarà riaperta totalmente via Roma.

L’appalto, si legge nel sito della Salcef (una delle imprese che sta eseguendo l’opera) prevede il prolungamento dell’attuale metropolitana leggera, dalla fermata Repubblica, che è stata già adeguata, fino al nuovo capolinea adiacente alla stazione Rfi, con 5 fermate intermedie. Il tracciato ha un’estensione di circa 2,5 km interamente a doppio binario. Salcef sta realizzando le opere relative all’armamento e alla trazione elettrica. Il progetto prevede la realizzazione di binari del tipo ballastless (un tipo di infrastruttura ferroviaria in cui la tradizionale combinazione elastica di traversine e massicciata è sostituita da una costruzione rigida di calcestruzzo o asfalto), mentre la trazione elettrica è “a catenaria”, alimentata da due nuove sottostazioni.

