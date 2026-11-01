«Per gli anziani curarsi è sempre più difficile» 

La difficoltà di accedere al medico di famiglia finisce al centro di una raccolta firme. A Guasila parecchi residenti hanno deciso di mobilitarsi per chiedere modalità di accesso alle prestazioni sanitarie più semplici e adeguate alle esigenze della popolazione. Nel mirino ci sono soprattutto gli orari di ricevimento, giudicati insufficienti da diversi cittadini, e il sistema di prenotazione delle visite attraverso l’applicazione “Io Dottore” o la posta elettronica. Una procedura ormai diffusissima che punta a semplificare la gestione degli appuntamenti ma spesso rischia di trasformarsi in un ostacolo.

Il confronto con l’Asl

Le difficoltà maggiori riguardano le persone anziane, non sempre in grado di utilizzare con facilità applicazioni e servizi online, che si trovano così a dover affrontare ulteriori passaggi per ottenere una visita dal proprio medico. Risultato sempre raggiunto ma non di rado con fatica. A promuovere l’iniziativa è Barbara Simona Bosa, referente della raccolta firme, che ha già avviato un confronto con la direzione della Asl per individuare le modalità corrette attraverso cui presentare le richieste. Operatrice del settore culturale, è impegnata anche nel sociale. «Un paese con tanti cittadini ultrasettantenni merita attenzione e risposte adeguate», sottolinea, invitando chi condivide le preoccupazioni a segnalare le proprie esperienze. Non si chiede di rinunciare agli strumenti digitali ma di affiancarli a modalità tradizionali, così da non escludere chi non ha dimestichezza con smartphone e computer.

L’assistenza

Il problema si inserisce in un quadro più ampio che interessa diversi centri della Trexenta. A Guasila la presenza del medico di famiglia rappresenta comunque un servizio importante, anche alla luce dell’impegno dell’amministrazione comunale per garantirlo. In altri paesi la sua assenza lascia i residenti alle prese con ulteriori problemi per l’assistenza quotidiana.

Problemi e disagi

La Trexenta conta poco più di 20.600 abitanti e continua a fare i conti con calo e invecchiamento della popolazione. Una doppia morsa che aumenta la domanda di assistenza proprio mentre lo spopolamento riduce la capacità delle comunità di sostenere i servizi. Non mancano le difficoltà legate alla gestione dei servizi del Poliambulatorio della Trexenta, con sede a Senorbì. Nel tempo la struttura ha perso parte dell’offerta specialistica che in passato ne aveva fatto un punto di riferimento per il territorio, mentre le liste d’attesa continuano a rappresentare un problema soprattutto per chi non ha i soldi per rivolgersi al privato. La raccolta firme di Guasila porta all’attenzione un problema che va oltre le modalità di prenotazione: la necessità di garantire un accesso effettivo alle cure anche nei piccoli centri, dove l’invecchiamento della popolazione e la distanza dai servizi rendono ancora più importante la presenza di una sanità territoriale accessibile.

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