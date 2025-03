Per gli ambulanti un debutto così e così «Posteggi complicati, siamo in rodaggio» 

La prima vendita al nuovo mercato provvisorio di piazza Nazzari l’hanno fatta loro, fuori dal mercato, i ‘re venditori ambulanti (regolari e autorizzati) sistemati accanto all’ingresso di via Sant’Alenixedda: tre boxer, cinque euro a una famiglia che aspettava l’apertura dei cancelli del mercato. «La posizione assegnata è abbastanza complicata», dice Mauro Struglia, uno dei venditori ambulanti “storici” di San Benedetto. «Lo spazio per il furgone, la bancarella e il tendone non è sufficiente. Ci dicono che forse dovremmo lavorare senza poter tenere il furgone nel posteggio, parleremo con l’amministrazione. Se fosse così, sarebbe penalizzante», dice ancora.

Il problema è che i posteggi hanno una dimensione ridotta rispetto alle esigenze degli ambulanti: furgone, tendone e bancarella non stanno all’interno, colpa dei pali dell’energia e della viabilità posizionati sul marciapiede accanto. E per non sbattere contro qui pali, gli ambulanti dovrebbero allargarsi sulla carreggiata. ( ma. mad. )

