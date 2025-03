Per gli alimentari volano gli affari «Ma non durerà» 

In macelleria si corre tutto il giorno per riuscire a soddisfare tutte le richieste. In panetteria, la mattina, si forma spesso la fila. Al supermercato (forse) non avevano mai venduta così tanta frutta e verdura, e alla bottega di alimentari e vini, i titolari hanno triplicato gli ordini del pane per accontentare tutti. Molti li davano quasi per “spacciati”, causa la chiusura di San Benedetto. Invece, negli ultimi dodici giorni, da quando il mercato ha chiuso i battenti, gli affari dei negozi di alimentari di via Cocco Ortu, Tiziano, Pacinotti e strade limitrofe sono cresciuti. Ribaltando le gerarchie, la chiusura di San Benedetto spinge i negozi di alimentari “sotto casa” attorno al mercato. «Abbiamo triplicato gli ordini del pane», conferma Claudio Carcangiu, dello Squisito. È l’effetto del mercato chiuso che spinge i residenti a cercare soluzioni alternative, sempre “sotto casa”. «Adesso è così, ma poi vedremo cosa accadrà appena si inaugura il nuovo mercato provvisorio. Non credo infatti che questo effetto positivo durerà molto. La nostra preoccupazione per questa chiusura c’è. Speriamo vada tutto bene». ( ma. mad. )

