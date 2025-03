Per Francesco festicciola in ospedale 

Roma. Da quel 13 marzo del 2013, quando fu eletto al soglio di Pietro e in una serata piovosa esordì un semplice e familiare “Fratelli e sorelle, buonasera”, quello di ieri per papa Francesco è stato un anniversario diverso dagli altri. Ricoverato da un mese al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, è stato festeggiato dal personale sanitario con torta e candeline. Ma a sottolineare i 12 anni dall’elezione sono state anche le centinaia di disegni, messaggi di augurio per la salute e per l’anniversario, lettere da parte di bambini, giovani, studenti, associazioni sportive e istituzioni religiose, giunti in Vaticano dall'Italia e dall'estero e ieri recapitati al Pontefice. Anche tanti bambini malati hanno pensato di mandare gli auguri al Papa, ha spiegato la Sala stampa vaticana. Per il resto la giornata di Francesco, il cui stato rimane «stazionario in un quadro complesso», è stata simile a quelle dell’ultima settimana: ha proseguito le terapie, alternandole a meditazione e preghiera.

