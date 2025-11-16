per francesca secci altre tre medaglie 

Anche adesso che è passata alla categoria Master, Francesca Secci continua a essere il volto e l’interprete migliore del nuoto paralimpico sardo. Ai Campionati italiani Assoluti in vasca corta che si sono conclusi a Fabriano (nelle Marche) la portacolori della Ferrini Cagliari ha allungato l’elenco dei titoli italiani vinti in carriera, tornando a casa con tre medaglie nella categoria S09. Per la 35enne insegnante di Selargius, il successo è arrivato nei 100 misti in 1’22”89. A quell’oro si aggiungono l’argento conquistato nei 50 farfalla e quello nei 100 stile libero.

