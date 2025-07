Per Francesca Pibi il sogno è realtà 

La sveglia suona presto: colazione, bici, allenamento e recupero. La giornata di Francesca Pibi è scandita da ritmi precisi e obiettivi chiari. A 23 anni, ha scelto di trasformare la sua passione in un progetto quotidiano di vita: dal ciclismo amatoriale all’agonismo, dalla Sardegna a Pedrengo, in Lombardia, per inseguire un sogno, con l’energia di chi è pronto a divorare le opportunità con fiducia e ambizione.

Com’è nata la passione per uno sport così complesso e duro?

«Nel 2022 durante un viaggio a tappe in mountain bike nel Sulcis, ho avuto il desiderio di salire su una bici da corsa, così ho iniziato ad allenarmi. Nel 2023 la pausa per l’Erasmus in Finlandia per poi laurearmi in Scienze politiche, poi ho ripreso e corso diverse gare di Gran Fondo per la 2000 Ricambi di Massimo Solla. Ora grazie a Gino Mameli sono in contatto con una società Continental, la Isolmant Premac Vittoria, presto esordirò nella categoria Elite sotto la guida di Erik Baška, ex professionista slovacco».

Cosa le piace del ciclismo?

«I ritmi scanditi e la cura del dettaglio. Mentre pedalo ascolto musica, podcast in tedesco magari, però non penso tanto, mi concentro sul presente e questo mi permette di godermi il panorama».

A quali gare sogna di partecipare?

«Il Giro d’Italia o il Tour de France sarebbero un sogno, ma già riuscire a fare il massimo nella mia categoria mi renderebbe felice».

Il suo punto di forza?

«La diligenza, per me avere una routine è fondamentale. Mi creo degli schemi sostenibili che mi permettono di essere metodica e produttiva. Sto perseguendo un sogno che alla mia età potrebbe essere difficile da realizzare ma io ci provo».

