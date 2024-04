Per Fourneau  una direzione senza errori 

Direzione senza sbavature. Primo intervento significativo al 28’ quando Barella realizza di testa con un pallonetto: l’assistente solleva la bandierina e l’arbitro dopo il classico silent check con la sala Var, annulla per offside. Al 40’ Prati finisce nel taccuino del direttore di gara per un pestone rifilato a Calhanoglu a centrocampo. Nella ripresa i neroazzurri beneficiano di un calcio di rigore: tocco col braccio di Mina che intercetta il colpo di testa di Frattesi diretto verso la porta. Il difensore del Cagliari protesta vivacemente, sostenendo che la distanza fra pallone e braccio fosse troppo breve per determinare la volontarietà, ma l’arbitro conferma il penalty e lo ammonisce. Regolare il gol di Viola, nonostante qualche timida protesta nerazzurra per il tocco di Lapadula con la parte alta del braccio. Corretti i 5’ di recupero.

