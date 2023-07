«Per fortuna tutti i feriti stanno bene» 

«I feriti stanno bene per fortuna. Non ci sono state gravi conseguenze. Siamo vicini a tutte le persone coinvolte nell’incidente avvenuto lunedì pomeriggio nel Corso. Sarebbe davvero potuto essere un evento tragico». Parole del sindaco Paolo Truzzu,durante il Consiglio comunale di ieri. Il primo cittadino si è rivolto ai turisti feriti, portando la vicinanza del Comune. Poi ha ricostruito quanto successo, secondo gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale. «Il mezzo era parcheggiato in sosta vietata. Si è mosso perché non era inserita la marcia e il freno a mano non era tirato del tutto. Un altro aspetto fortuito è che durante la sua corsa non abbia provocato alcun incidente con altre auto e non abbia investito nessuna persona che attraversava o si trovava nella zona di piazza Yenne». Le indagini, ha aggiunto Truzzu, vanno comunque avanti con l’acquisizione di altre immagini riprese dalle telecamere di sicurezza presenti in tutta l’area.

L’episodio rilancia il problema di una maggiore sicurezza per le zone pedonali e per le pedane di ristorante e bar sistemate al posto dei parcheggi. «La decisione dell’amministrazione comunale di concedere l’uso della strada ad attività private», ricorda Adolfo costa del comitato di Stampace, «in aree non chiuse al traffico è una decisione scellerata che fa aumentare il rischio delle persone, in assenza di utilità pubblica ed anzi in contrasto con le esigenze dei residenti della zona». Una denuncia avanzata tempo fa e consegnata anche a Prefetto, Procura e Asl. (m. v.)

