Per Fitto missione ultima spiaggia 

Venerdì pomeriggio, dopo il vertice con Matteo Salvini e Antonio Tajani, Giorgia Meloni porterà in Consiglio dei ministri l’indicazione di Raffaele Fitto come commissario europeo per l’Italia. Ma intanto gli affida un’ultima missione: trovare una soluzione alla diatriba con l’Ue sulle concessioni balneari.

Trattative europee

Tornata a Palazzo Chigi dopo un paio di settimane di riposo in Puglia, la premier liquida ironicamente sui social chi ha polemizzato per i suoi giorni lontana dai radar: «Eccomi qua, sono ricomparsa, richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi». Poi un lungo pranzo di lavoro proprio con Fitto, il ministro che fin qui si è occupato del Pnrr e da inizio dicembre potrebbe trasferirsi a Bruxelles. All’interno del governo e della maggioranza i bene informati danno la questione ormai per definita. Resta da capire quale delega europea gli spetterà, probabilmente Pnrr e Coesione, e se von der Leyen nel suo secondo esecutivo Ue assegnerà delle vicepresidenze esecutive. L’Italia ne pretende una, o comunque si attende un ruolo in linea con quelli di Francia, Germania, Spagna e Polonia. Non secondario, in quest'ottica, il viaggio di Meloni a Parigi la settimana prossima, quando realisticamente avrà un nuovo incontro con Emmanuel Macron, dopo quello informale del 2 agosto.

Il guaio Bolkestein

Nel lungo faccia a faccia di Palazzo Chigi, Meloni e Fitto hanno affrontato il dossier balneari. «Il tema è più complesso delle trattative sulla Commissione Ue...», sorride una fonte di governo. Dopo un lungo braccio di ferro nella maggioranza ora qualcosa si muove. La premier vuole una norma quadro che metta l’Italia al riparo dalla procedura di infrazione per violazione della direttiva Bolkestein e allo stesso tempo plachi il nervosismo degli imprenditori delle spiagge. Gli indennizzi possono essere una chiave. Il tema potrebbe essere toccato anche nel vertice con Salvini e Tajani.

Rimpasto in freezer

Tra gli alleati intanto sembra avvicinarsi un’intesa per sbloccare le nomine dei vertici Rai, mentre finiscono nel congelatore (almeno fino alla decisione del Tribunale di Milano sul rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè) le ricorrenti voci di rimpasto. Sul tavolo del vertice anche i pilastri della manovra (a partire dal nodo pensioni), l’Autonomia e le strategie per le regionali. Sul Veneto le schermaglie sono già iniziate, con FdI che punta alla presidenza, mentre Fi avanza pretese sulla Campania con Fulvio Martusciello. Intanto in Liguria il centrodestra sta convergendo sulla deputata di Noi moderati Ilaria Cavo, di fede totiana. Un messaggio di unità è atteso da Meloni anche all’esecutivo di FdI, convocato per domani alla Camera. All’ordine del giorno “analisi politica e determinazioni”, ma dovrebbe anche arrivare la ratifica dell’espulsione del deputato Andrea De Bertoldi, da tempo in rotta col partito e dato in avvicinamento a Fi.

