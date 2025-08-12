Per Ferragosto porte aperte al Man, orario continuato fino alla sera 

In occasione della festività del 15 agosto, in città c’è la possibilità di trascorrere il Ferragosto all’insegna dell’arte e della cultura.

Il Man, infatti, rimarrà aperto al pubblico con orario continuato, dalle ore 10 fino alle ore 20.

Durante la giornata sarà possibile visitare le mostre “Isole e Idoli, Isole minori. Note sul fotografico dal 1990 ad oggi, e Iscra. Flotta culturale del Mediterraneo”.

Si tratta di un viaggio intenso che rappresenta già un richiamo per molti visitatori che in questo periodo optano per una tappa in città, alla scoperta anzitutto della ricca offerta museale.

Il museo d’arte moderna della Provincia, guidato da Chiara Gatti, prevede inoltre per mercoledì 20 agosto con inizio alle 18.30 la visita guidata alla mostra a cura di Alessandro Moni.

In questo caso è possibile prenotare via mail all’indirizzo info@museoman.it oppure telefonicamente al numero 0784-252110.

