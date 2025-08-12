VaiOnline
Via Satta.
13 agosto 2025 alle 00:33

Per Ferragosto porte aperte al Man, orario continuato fino alla sera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della festività del 15 agosto, in città c’è la possibilità di trascorrere il Ferragosto all’insegna dell’arte e della cultura.

Il Man, infatti, rimarrà aperto al pubblico con orario continuato, dalle ore 10 fino alle ore 20.

Durante la giornata sarà possibile visitare le mostre “Isole e Idoli, Isole minori. Note sul fotografico dal 1990 ad oggi, e Iscra. Flotta culturale del Mediterraneo”.

Si tratta di un viaggio intenso che rappresenta già un richiamo per molti visitatori che in questo periodo optano per una tappa in città, alla scoperta anzitutto della ricca offerta museale.

Il museo d’arte moderna della Provincia, guidato da Chiara Gatti, prevede inoltre per mercoledì 20 agosto con inizio alle 18.30 la visita guidata alla mostra a cura di Alessandro Moni.

In questo caso è possibile prenotare via mail all’indirizzo info@museoman.it oppure telefonicamente al numero 0784-252110.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 