Dal campo.
05 dicembre 2025 alle 01:11

Per Felici sospetta lesione al ginocchio 

Una ricaduta senza controllo poco dopo il suo ingresso in campo, il dolore, il forse sospetto di una lesione seria al ginocchio sinistro. Per Mattia Felici, la partita di Napoli rischia di essere l’ultima del 2025 e non solo. Il controllo di ieri ha messo in allarme lo staff medico del Cagliari, oggi in una clinica romana l’esterno sarà sottoposto a esami più accurati, il forte sospetto è che si tratti di una lesione grave ai legamenti. Nonostante l’infortunio, Felici ha calciato il rigore, centrando però la traversa.

La squadra ha svolto un lavoro defaticante, tra palestra e campo. Ancora personalizzato, invece, per Mazzitelli e Mina, che non è certo di recuperare per domenica. In gruppo Palestra e Folorunsho, che non hanno preso parte precauzionalmente alla trasferta di Napoli. Segnali positivi sono arrivati soprattutto da quei giocatori da cui passa la salvezza, Borrelli ed Esposito in primis, subentrati nella ripresa, che hanno cambiato il volto della gara prima dei rigori. E a proposito di rigori, Luvumbo – che ha fallito il penalty decisivo costato l’eliminazione – si è scusato con i tifosi sul profilo Instagram, dicendosi comunque contento dell’atteggiamento del gruppo. La sua voglia di riscatto potrebbe essere un’arma in più per Pisacane.

