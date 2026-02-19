VaiOnline
Sanremo visto dai social
20 febbraio 2026 alle 00:17

Per Fedez e Masini  incetta di follower Lamborghini regina 

Ancora una volta è Fedez, quest’anno in coppia con Marco Masini, a dominare la classifica dei cantanti in gara a Sanremo visti dai social, grazie soprattutto ai follower del primo (24 milioni 576 mila), ai quali Masini aggiunge i suoi 567 mila. Al secondo posto c'è Elettra Lamborghini con 12 milioni di follower, ma anche il maggior numero di interazioni (1 milione e 622 mila). Chiude il podio Arisa, l'artista che più ha incrementato la fanbase da quando è stata annunciata la sua partecipazione al Festival (+ 53mila follower per un totale di 2 milioni e 659 mila).

Sono i dati che emergono dalla ricerca di DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, che ha ponderato il fattore-community dei Big, cioè il vantaggio che potrebbe favorirli in occasione del televoto grazie all'attivazione del pubblico che li segue sulle piattaforme.

Oltre alla cinquina di testa, vanno tenuti d'occhio anche Enrico Nigiotti (sesto in classifica), secondo per crescita follower (+29.284) e Ditonellapiaga (ottava in classifica), prima per engagement (3,2 per cento). In fondo Raf, Dargen D'Amico e Maria Antonietta & Colombre.

