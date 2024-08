Per far posto alla metro in viale Cimitero spariscono trenta alberi  

Spariscono i lecci da viale Cimitero. Da giovedì è in corso l'operazione di cavatura dei trenta esemplari presenti nel marciapiede limitrofo all'ex campo Rai, che si concluderà entro sabato prossimo: al termine dell'intervento, gli alberi saranno trasportati nel vivaio comunale di Corongiu (nel comune di Sinnai), curati e successivamente riposizionati in un'altra area.

La motivazione è data dal progetto metrotranviario dell'Arst, visto che i lecci faranno posto alla nuova linea della metropolitana leggera. Ma la quasi totalità degli alberi, fatta eccezione per cinque su trenta che – dopo una relazione da parte degli agronomi – sono stati dichiarati impossibili da salvare perché già secchi e senza più possibilità di intervento, saranno preservati e rimarranno in città come da volontà della Giunta Zedda. «Siamo molto felici di aver potuto salvare questi lecci, grazie all'intervento del Servizio del Verde», le parole dell'assessora comunale all'Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, Luisa Giua Marassi. «Come amministrazione e giunta continueremo a monitorare l'avanzare dei lavori della metropolitana e, compatibilmente con le autorizzazioni già rilasciate e i procedimenti già in corso, a verificare la presenza degli alberi nell'area interessata».

L'intervento

Nei prossimi giorni gli alberi saranno spostati nel vivaio comunale di Corongiu. Lì inizierà la seconda fase dell'intervento: «Dopo l'insediamento della Giunta comunale, avvenuto l'8 luglio», prosegue l'assessora Giua Marassi, «abbiamo fatto una verifica sulla realizzazione del progetto metrotranviario da parte dell'Arst e la concomitante presenza nel viale Cimitero di alcuni esemplari arborei di leccio». Dopo il delicato intervento di cavatura, con l'intervento del Servizio del Verde, a Corongiu gli alberi «riceveranno le necessarie cure fitoiatriche, in attesa di poter riacquisire uno stato vegetativo tale da consentire il ritorno in città e la nuova messa a dimora in un parco o in un giardino comunale». Questo significa che i lecci non saranno riposizionati in viale Cimitero: il progetto prevede che venga realizzata una nuova area verde di circa 8.000 metri quadrati, aderente al tracciato metropolitano e localizzata nella vicina ex area Cis, dove saranno messe a dimora piante precedentemente soggette a trapianto ora ospitate in vivai privati, assieme a nuovi impianti di specie arboree autoctone a basso fusto, resistenti alla siccità.

