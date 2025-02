«Per far crescere il Pil abbiamo bisogno di nuove idee» 

«Il futuro è dei giovani, non dei vecchi. Abbiamo bisogno di nuova imprenditoria per fare Pil, per sostenere il Paese, ma soprattutto abbiamo bisogno di imprenditori giovani, con nuove idee», dice Riccardo De Lisa, economista e professore all’Università di Cagliari.

Il dato sulla perdita di imprese under 35 è preoccupante.

«Molto. Dobbiamo identificare nuovi percorsi per mitigare questa situazione. La popolazione è vecchia e invecchia, e le prospettive sono incerte. I giovani vedono un orizzonte grigio davanti a loro, uno scenario tragico, e cercano lavori che soddisfano più nell’immediato, anziché “scommettere” su un’impresa che magari darà risultati sul medio, lungo periodo».

Su quali leve si può agire?

«Su tre, fondamentalmente. Informare, formare, sostenere. Informare sulle opportunità che il mercato offre, far conoscere ai ragazzi la realtà e le occasioni di crescita e sviluppo. Secondo: formarli sulla nuova cultura imprenditoriale, e questo è un compito che spetta a scuola e università. Terzo: sostenerli nell’avviamento, migliorare insomma l’accesso alla finanza. Non è un problema di liquidità, là fuori è pieno di risorse».

Magari snellire la burocrazia?

«Certo, quando si tratta di finanziamenti pubblici. Quando invece si ha a che fare con venture capitalist , bisogna far sì che le parti si incontrino e parlino la stessa lingua. Dunque, più imprese di giovani, e vecchi che svolgano un’attività di mentorship ».

Il passaggio generazionale si è inceppato?

«L’impresa si tramanda sempre meno di padre in figlio, ora che i boomer stanno passando il testimone, si stanno registrando molti problemi. Servono esperti che aiutino a proteggere il patrimonio, a trovare le modalità di gestione del trapasso, finanziariamente accessibili e adeguatamente protette».

La politica è attenta a questi temi?

«La politica si è dimenticata dei giovani e delle imprese dei giovani, a tutti i livelli. Invece dovrebbe urgentemente incentivare l’autoimprenditorialità. Noi, con le Università di Cagliari e di Sassari, insieme con le Camere di commercio e il Banco di Sardegna, stiamo lavorando a un progetto Pnrr che riguarda l’ecosistema dell’innovazione sarda, un bando che uscirà quest’anno su attività di mentor e di coaching , per aiutare le imprese a svilupparsi. È un buon piano, ma soltanto una piccola goccia nel mare». (cr. co.)

