Per Falco è il giorno della verità 

Una rifinitura, quella di questa mattina, che dovrà dare a Ranieri le risposte definitive in vista della formazione del Cagliari da schierare contro la Ternana. Due soprattutto i punti interrogativi per il tecnico, che potrebbe recuperare in extremis Falco e valuta l'impiego dall'inizio o meno di Pavoletti.

Dentro o fuori

«Ha ripreso a correre, domani vedrò», ha spiegato ieri il tecnico in conferenza parlando di Falco. Che dopo due giorni di stop per una botta al ginocchio rimediata a Parma, punta a giocarsi un posto in squadra. Come Pavoletti: «Non ha i 90 minuti», ha ancora detto il tecnico, «si sta impegnando: vedremo se impiegarlo dal primo minuto o a gara inoltrata». Questa mattina la rifinitura, nel pomeriggio la lista dei convocati che ad Asseminello aspetteranno la sfida con gli umbri di domani, in una Domus dove sono già sicure oltre 14.000 presenze.

Sa die rossoblù

Una Domus che ieri ha ospitato un centinaio di rappresentanti dei circoli sardi arrivati in città da tutto il mondo per la due giorni dedicata alla Conferenza dell'Emigrazione Sarda. Ad accoglierli la SLO Elisabetta Scorcu e gli ex rossoblù Gigi Piras, Roberto Quagliozzi, Renato Copparoni, Gianni Roccotelli e Adriano Reginato. (al.m.)