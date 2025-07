Per Fabio Pisacane il predestinato inizia la grande sfida 

I riflettori del campo di Temù, dove sta nascendo il nuovo Cagliari, sono inevitabilmente puntati sui vari Piccoli, Caprile, Luvumbo, Zortea, Gaetano, presto Mina, attorno ai quali si concentrano le attenzioni e le speranze dei tifosi. Il più atteso in questo ritiro in Alta Val Camonica è, però, lui, Fabio Pisacane, figlio di una svolta storica sotto certi versi, e che nasce probabilmente nel momento in cui ha sollevato al cielo la Coppa Italia dalla panchina della Primavera. Un predestinato per tanti all’interno del club, soprattutto per il presidente Tommaso Giulini che lo ha scelto, forse, quando ancora non lo aveva scelto ed è andato dritto per sua strada dribblando i più scettici e sacrificando addirittura il ds Bonato (che non condivideva le stesse sensazioni) pur di arrivare sino in fondo.

Risultati e gestione

Una scelta di cuore ma non di pancia. Una scelta motivata dal lavoro svolto negli ultimi due anni tra i giovani, dai risultati, ma anche dalle capacità gestionali e motivazionali dimostrate dal tecnico napoletano che, a soli 39 anni, ha già la possibilità, ora, di misurarsi nel calcio che conta. Quando un mese fa ha firmato il contratto negli uffici della Unipol Domus gli luccicavano gli occhi, ieri all’ingresso in campo aveva lo sguardo impenetrabile ma tanta di quella energia in corpo quasi da far venire la scossa a chi lo sfiorava. Determinato a dir poco. Vuole dimostrare di essere l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto.

Il sistema di gioco

Nel suo percorso con la Primavera non si è mai fossilizzato su un modulo, ha variato l’assetto in base alle circostanze, alle caratteristiche dei giocatori a disposizione o al tipo di partita. E, per quanto possibile, ha coinvolto l’intera rosa. L’idea iniziale, adesso che l’asticella e il valore dei giocatori salgono a dismisura, è comunque quella di partire con un sistema di gioco di riferimento che oscilli tra il 4-3-1-2 (e il trequartista) e il 4-3-3 (e due attaccanti esterni) con la difesa a quattro ma la possibilità di poterla variare in qualsiasi momento. Ogni scelta tecnico-tattica è in ogni caso legata al mercato che detterà - inevitabilmente - i tempi e le regole per la crescita del Cagliari che Pisacane ha in mente per il gran debutto in Serie A da allenatore.

Esame di maturità

Nessuno è incedibile di fronte a un’offerta equa. Piccoli, Zortea e Caprile in particolare sono i più appetibili e le manifestazioni di interesse nei loro confronti potrebbero trasformarsi presto in proposte concrete. Giulini si è posto comunque dei limiti temporali oltre i quali non vuole andare per non stravolgere il lavoro dell’allenatore. Lo stesso ds Angelozzi conta di completare la rosa entro la fine di luglio con quei profili - più o meno scafati - indicati dall’allenatore già prima del raduno ad Asseminello e condivisi con la proprietà. Questi giorni in Val Alta Camonica più il blitz in Austria per l’amichevole con il Galatasaray serviranno poi per valutare i più giovani: soprattutto per Idrissi e Veroli, ma anche per Cavuoti, Vinciguerra e Pintus, questo ritiro sarà un vero e proprio esame di maturità.

