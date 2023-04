«Per ET l’impegno del Governo»  

Il rilevatore di onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula – cioè la candidatura del sito (contro la concorrenza olandese) sponsorizzata da tutta la politica e la società sarde e dal Governo – le sta particolarmente a cuore. Lo ribadisce sia durante un breve scambio di battute con i giornalisti sia nel discorso alla platea: «L’Einstein Telescope è fondamentale, e insieme con il ministro dell’Università, mi sto impegnando direttamente per far sì che si realizzi nella nostra Isola. Si tratta di un enorme progetto scientifico, ma anche di recupero delle aree interne, che può diventare un modello per altre zone del Paese. La ricaduta occupazione è davvero importante, si stimano 36mila operatori nella fase della costruzione e in seguito un giro di 5.000 ricercatori all’anno. A volte noi sardi ci sentiamo isolani isolati, una condizione non sempre negativa, però poi invece la centralità, nel Mediterraneo e nelle dinamiche internazionali, si può ottenere grazie a grandi strategie come questa».

Una toccata e fuga nell’Isola, purtroppo, perché la responsabile del dicastero di via Veneto in queste ore è impegnatissima a Roma: domani c’è un tavolo con i sindacati e poi, come si sa, il primo maggio la premier Giorgia Meloni ha convocato il Consiglio dei ministri proprio per approvare in questa data simbolica il “decreto lavoro”, un provvedimento da circa 5 miliardi di euro che comprenderà la revisione del reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale e interventi a sostegno delle famiglie. Su questo “dl” Calderone non si esprime – «non è mia abitudine commentare norme non ancora passate, ma – sottolinea – ci saranno sorprese».

«Da ministro sardo del Lavoro c’è il mio massimo impegno affinché il posto più silenzioso del mondo – una cosa incredibile solo a dirsi – possa diventare il luogo dove si insedia l’Einstein Telescope», sostiene Marina Calderone, ieri a Cagliari ospite d’onore al XXIII Congresso regionale dei consulenti del lavoro, i suoi ex colleghi (per 17 anni è stata presidente dell’Ordine nazionale), che l’hanno accolta con grande calore e salutata alla fine del suo intervento con una standing ovation .

«Da ministro sardo del Lavoro c’è il mio massimo impegno affinché il posto più silenzioso del mondo – una cosa incredibile solo a dirsi – possa diventare il luogo dove si insedia l’Einstein Telescope», sostiene Marina Calderone, ieri a Cagliari ospite d’onore al XXIII Congresso regionale dei consulenti del lavoro, i suoi ex colleghi (per 17 anni è stata presidente dell’Ordine nazionale), che l’hanno accolta con grande calore e salutata alla fine del suo intervento con una standing ovation .

L’agenda

Una toccata e fuga nell’Isola, purtroppo, perché la responsabile del dicastero di via Veneto in queste ore è impegnatissima a Roma: domani c’è un tavolo con i sindacati e poi, come si sa, il primo maggio la premier Giorgia Meloni ha convocato il Consiglio dei ministri proprio per approvare in questa data simbolica il “decreto lavoro”, un provvedimento da circa 5 miliardi di euro che comprenderà la revisione del reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale e interventi a sostegno delle famiglie. Su questo “dl” Calderone non si esprime – «non è mia abitudine commentare norme non ancora passate, ma – sottolinea – ci saranno sorprese».

Sos Enattos

Il rilevatore di onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula – cioè la candidatura del sito (contro la concorrenza olandese) sponsorizzata da tutta la politica e la società sarde e dal Governo – le sta particolarmente a cuore. Lo ribadisce sia durante un breve scambio di battute con i giornalisti sia nel discorso alla platea: «L’Einstein Telescope è fondamentale, e insieme con il ministro dell’Università, mi sto impegnando direttamente per far sì che si realizzi nella nostra Isola. Si tratta di un enorme progetto scientifico, ma anche di recupero delle aree interne, che può diventare un modello per altre zone del Paese. La ricaduta occupazione è davvero importante, si stimano 36mila operatori nella fase della costruzione e in seguito un giro di 5.000 ricercatori all’anno. A volte noi sardi ci sentiamo isolani isolati, una condizione non sempre negativa, però poi invece la centralità, nel Mediterraneo e nelle dinamiche internazionali, si può ottenere grazie a grandi strategie come questa».

Gli altri temi

La ministra ha parlato poi di sicurezza sul lavoro (ieri era la Giornata in ricordo delle morti bianche), auspicando maggiori investimenti in prevenzione e tutela della salute da parte delle aziende e spiegando che «il Governo sta intervenendo per diffondere la cultura della lotta agli infortuni con programmi per i giovani e nelle scuole».

Ancora: «Il Pnrr è una grandissima opportunità che, associata all’uso corretto dei fondi sociali e dei fondi strutturali, ci potrà consentire di dare risposte occupazionali soprattutto laddove ci sono bacini industriali in difficoltà». Come, l’esempio più eclatante e drammatico, Portovesme, «per cui il mio ministero e quelle delle imprese e del Made in Italy stanno facendo, e continueranno a fare la loro parte per trovare una soluzione che garantisca i livelli occupazionali e la produttività delle aziende. E non è un discorso di numeri, ma di garanzia e tutela di ogni singolo posto, di ogni singola persona».

La Regione

Al Congresso di ieri ha partecipato anche l’assessora regionale al Lavoro Ada Lai, che ha spiegato: «Il lavoro c’è, nonostante le difficoltà di far incontrare la domanda, l’offerta e le istituzioni. In un mercato in continua evoluzione, occorre coinvolgere i professionisti nella fase di co-progettazione degli avvisi pubblici.

I consulenti del lavoro sono sempre in prima linea, e possono aiutarci a capire cosa serve davvero alle imprese e ai lavoratori, per costruire una Sardegna più produttiva e con maggiori opportunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata