Per ET arriva Gaia, la scheda che cattura le “voci” dello spazio 

Un’equipe di tecnici ha realizzato una rivoluzionaria scheda elettronica per controllare da remoto l'accensione, il funzionamento e la calibrazione di molti ricevitori con cui è equipaggiato il Sardinia Radio Telescope. Si tratta di un nuovo sistema di gestione dell'alimentazione elettrica dei ricevitori radioastronomici, messo a punto da un team di tecnici, capitanati dell'ingegnere elettronico Pierluigi Ortu, 37 anni, originario di Bolotana (il babbo di Bolotana e la mamma di Mores), che è diventato punto di riferimento nei sistemi altamente innovativi. Il team di Ortu ha realizzato una scheda elettronica che promette di cambiare radicalmente le regole del gioco nella gestione dei ricevitori, limitando le interferenze radio, ottimizzando il tempo con la massima sicurezza lavorativa durante le osservazioni radioastronomiche.

Il congegno

La scheda elettronica, denominata Gaia, può controllare da remoto l'accensione, il funzionamento e la calibrazione di molti ricevitori con cui è equipaggiato il Sardinia Radio Telescope, l'osservatorio di San Basilio. Si tratta di un dispositivo unico al mondo, apprezzato particolarmente negli Stati Uniti. Un sistema che è stato presentato e promosso la scorsa primavera dalla rivista specializzata americana Ieee Access. Il congegno è frutto di una collaborazione tra l'istituto nazionale di astrofisica, l'Agenzia spaziale italiana e il Dipartimento di ingegneria elettrica dell'Università di Cagliari. Un risultato eccellente e di grande intuizione ingegneristica sul campo dell'osservatorio spaziale. «Frutto di lavoro serrato durato anni – dice Pierluigi Ortu –. La scheda rappresenta il massimo livello in fatto di tecnologia ed efficienza nella scienza radioastronomica. Un vero e proprio punto di riferimento che sta facendo parlare di sè grazie alla pubblicazione nella rivista americana di riferimento. Lo strumento – precisa ancora Ortu – nasce dalla collaborazione con i colleghi dell'Agenzia spaziale italiana, e il dipartimento di ingegneria elettrica di Cagliari. Un ambiente di lavoro proficuo dove è stato fondamentale il progetto Sarda Sensor, condotto da Tonino Pisanu e finanziato dalla Regione, per aprire il nostro sviluppo tecnologico verso la società e le imprese locali. Vorrei sottolineare – aggiunge – che le persone coinvolte nel progetto sono partite da una condizione di precariato. Risorse umane che andrebbero valorizzate e tutelate dagli istituti di provenienza con le dovute attenzioni».

Sos Enattos

Il sistema potrebbe cambiare concretamente le procedure, soprattutto per la sicurezza lavorativa durante le osservazioni radioastronomiche. La scheda Gaia potrà essere utilizzata anche dall'Einstein Telescope, che si spera potrà essere accolto nella ex miniera di Sos Enattos, vicino a Lula. Una trovata tecnologica di grande genialità, le cui origini risalgono a circa 30 anni fa, in un laboratorio di riparazione di strumenti tecnologici di Bolotana.

«Sin da bambino – conclude Pierluigi Ortu – frequentavo il laboratorio di mio padre e di mio zio Mariano, grande esperto di informatica. Lì, ho potuto apprendere tante cose, che poi mi hanno spinto a frequentare la facoltà di ingegneria di Pisa».

RIPRODUZIONE RISERVATA