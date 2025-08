Per Esposito c’è il sorpasso del Parma 

Da trattativa molto avanzata a ormai saltata. Sebastiano Esposito non vestirà la maglia del Cagliari: l’attaccante classe 2002, in uscita dall’Inter, è diretto al Parma che ha superato i rossoblù con un’offerta da circa 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Una proposta che ha trovato il via libera dei nerazzurri, intenzionati a monetizzare dalla cessione a titolo definitivo dell’ex Empoli. Il direttore sportivo Guido Angelozzi aveva già trattato Esposito prima di chiudere per Kılıçsoy e, nonostante l’arrivo del turco, aveva poi continuato i discorsi con l’Inter che però non hanno portato a un’intesa.

I movimenti

Adesso il Cagliari si sposterà su un altro obiettivo per il fronte offensivo, tenendo sempre in considerazione il fatto che prima di tutto (ed è uno dei motivi per cui su Esposito non c’è stato l’affondo decisivo) sarà necessaria qualche uscita. Nelle ultime settimane ci sono stati dei sondaggi per Obert (con un’offerta del Celtic ma considerata troppo bassa dal club), Piccoli e Zortea, senza però che per il momento sia arrivata qualche proposta di rilievo. In entrata, oltre alla punta i rossoblù cercano anche un laterale sinistro e un difensore centrale: c’è tempo sino alle 20 di lunedì 1 settembre.