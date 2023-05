«Per Esperino ero un figlio»  

Gianmichele Giobbe, accusato dell’omicidio dello zio Esperino, con cui condivideva la vita in campagna, ieri si è difeso davanti ai giudici della Corte d’assise: «Ancora oggi mi sento in colpa per non essere rimasto con lui quel giorno. Avrei saputo cos’è successo o almeno avrei poterlo evitarlo. Con Esperino dividevamo tutto, per me era come un padre, e io per lui come un figlio» ha detto. Quando ha iniziato a parlare, Antonella, figlia di Esperino e la moglie della vittima, Giovanna Maria Sale, somno uscite dall’aula. È rimasto il loro avvocato Giuseppe Mocci. «Babbo aveva solo tre figlie – gli replicano le due donne – perché dopo l’omicidio l’argomento della morte con loro era sempre un tabù. Non ci hanno mai voluto parlare, dare spiegazioni» dicono. Ultimi attimi di un processo, per la morte dell’allevatore, che ha distrutto due famiglie.

Il manoscritto

Gianmichele Giobbe è accusato dell’omicidio di Esperino, massacrato il 17 ottobre 2020 nell’ovile di Su Filighe a sprangate sul viso e sulla nuca. Il movente, per il pm Andrea Ghironi, sarebbe il terreno di Su Filighe, acquistato dai fratelli di Esperino ma intestato a lui, e che la vittima sarebbe stato pronto a donare alle figlie. Ieri Gianmichele (difeso da Lorenzo Soro e Gianmario Pittalis) ha scelto di leggere due fogli manoscritti. Raccontare quella mattina, ripete la sua versione: il lavoro in campagna con l'altro cugino Gianmario (inizialmente anche lui indagato), il ritorno in paese mentre Esperino rimane in campagna per mettere i campanacci alle mucche. Infine la scoperta del corpo il pomeriggio.

Ha raccontato, spiegato, e non usato mai la parola omicidio. Ha parlato di “quel fatto”. Spiegato che nel pomeriggio lo aveva chiamato la cugina Chiara, preoccupata per il padre.

Il racconto