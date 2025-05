Per Esperia e Cus è tempo di playoff  

Conto alla rovescia per l'Esperia, che domenica alle 19 sarà di scena a Castelraimondo per Gara 1 della semifinale playoff di Serie B Interregionale: avversaria la Vigor Matelica, capolista della Poule Gold. Il secondo atto della serie si disputerà giovedì prossimo a Monte Mixi alle 21. L'eventuale terza sfida è fissata ancora nelle Marche il 1° giugno.

Domenica prenderà il via anche la finale della C Unica tra Sennori e Olimpia Cagliari: il primo match si disputerà a Sorso (17.30), mentre Gara 2 si giocherà in via Pessagno mercoledì 28 maggio (20.30). Gara 3 (eventuale) ancora a Sorso sabato 31 alle 18.

Arriva il momento cruciale della stagione anche per il Cus Cagliari, che dopo aver vinto il torneo di Serie B Femminile, proverà a tornare in A2 attraverso gli spareggi nazionali. La prima tappa è il doppio confronto con Pontevico. Sabato alle 20.30 la sfida d'andata in Lombardia. Il ritorno una settimana dopo al PalaCus (ore 19).



