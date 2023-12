Per due weekend torna Fiera Natale  

Ritorna dal’8 al 10 e dal 16 al 17 dicembre la Fiera Natale, tradizionale appuntamento con gli stand allestiti all’interno degli spazi fieristici, giunto alla sua 41ª edizione.

Rinnovata la partnership col Comune (assessorato al Turismo e Attività produttive), l’azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano anche quest’anno offre un luogo dove esaltare le migliori tradizioni artigianali e enogastronomiche regionali, oltre importanti spazi ludico ricreativi dedicati ai più piccoli. Tanti gli espositori e le offerte. Alcuni stand saranno dedicati alle cantine, altri agli imprenditori dell’agroalimentare. Spazio anche allo street food e alle birre artigianali.

La manifestazione si arricchisce di un padiglione interamente dedicato ai territori, alle produzioni identitarie, alla loro valorizzazione e commercializzazione, che rappresenta una vetrina variegata delle eccellenze. Poi ci saranno tanti artigiani che presentano oggetti dei più diversi materiali, forgiati con le loro sapienti mani: manufatti in legno, filo, ceramica oro e tanti anche i gustosi prodotti della gastronomia tradizionale: dai salumi ai formaggi, alla pasta e al pane. «Siamo veramente orgogliosi di aver portato anche quest’anno all’interno della Fiera i nostri migliori produttori, sia del settore enogastronomico che manifatturiero», ha detto Gianluigi Molinari, presidente dell’Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. «Uno spazio aperto non solo per i cagliaritani, ma anche per tutti i sardi e per i turisti che arricchisce le proposte natalizie dell’isola».

Ci saranno anche eventi dedicati ai più piccoli e spazi musicali per i più grandi. La manifestazione, che lo scorso anno ha avuto oltre 50.000 visitatori, avrà come sempre un’area riservata all’animazione per bambini e adulti.

