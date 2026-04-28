Per due giorni Fonni capitale del calcio giovanile 

Grande festa per trenta baby giocatori di Fonni che lunedì sera hanno assistito alla partita del Cagliari. Entusiasmo alle stelle per i ragazzi non solo per la vittoria della squadra. Per loro è stata un’esperienza molto intensa grazie al dono fatto dall’amministrazione comunale che ha premiato il loro impegno per il calcio regalando il biglietto dello stadio.Fonni dal 1° al 3 maggio diventerà punto di riferimento per il calcio giovanile con il settimo torneo della montagna “Michele Coinu” e il secondo torneo nazionale della montagna, organizzati dall’Asd Fonni calcio nel campo sportivo “Peppino Mulas”. Una tre giorni di sport, aggregazione e crescita dedicata ai ragazzi con la partecipazione di squadre del territorio, realtà regionali e settori giovanili di importanti club professionistici del panorama nazionale. Il torneo è un appuntamento unico nel suo genere nel territorio, per il livello organizzativo e per il coinvolgimento di società di grande prestigio. Il via venerdì con la categoria Esordienti 2013-2014, impegnata nella formula 9 contro 9. Il 2 maggio in campo i Piccoli Amici 2019-2020 e i Primi Calci 2017-2018. Il momento di maggiore richiamo la categoria Pulcini Under 11, tra sabato e domenica con i settori giovanili di Cagliari, Roma, Pisa e Fiorentina.

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