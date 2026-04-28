VaiOnline
L’evento.
29 aprile 2026 alle 00:17

Per due giorni Fonni capitale del calcio giovanile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande festa per trenta baby giocatori di Fonni che lunedì sera hanno assistito alla partita del Cagliari. Entusiasmo alle stelle per i ragazzi non solo per la vittoria della squadra. Per loro è stata un’esperienza molto intensa grazie al dono fatto dall’amministrazione comunale che ha premiato il loro impegno per il calcio regalando il biglietto dello stadio.Fonni dal 1° al 3 maggio diventerà punto di riferimento per il calcio giovanile con il settimo torneo della montagna “Michele Coinu” e il secondo torneo nazionale della montagna, organizzati dall’Asd Fonni calcio nel campo sportivo “Peppino Mulas”. Una tre giorni di sport, aggregazione e crescita dedicata ai ragazzi con la partecipazione di squadre del territorio, realtà regionali e settori giovanili di importanti club professionistici del panorama nazionale. Il torneo è un appuntamento unico nel suo genere nel territorio, per il livello organizzativo e per il coinvolgimento di società di grande prestigio. Il via venerdì con la categoria Esordienti 2013-2014, impegnata nella formula 9 contro 9. Il 2 maggio in campo i Piccoli Amici 2019-2020 e i Primi Calci 2017-2018. Il momento di maggiore richiamo la categoria Pulcini Under 11, tra sabato e domenica con i settori giovanili di Cagliari, Roma, Pisa e Fiorentina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Omicidio Mocci: tre indagati

Gli investigatori avrebbero già identificato due fratelli cagliaritani e un quartese 
Francesco Pinna
La Festa

Sa Die, la Sardegna si ribella ancora: «Più autogoverno»

Todde: «L’Autonomia è schiacciata» Comandini: «Fare tesoro del passato» 
Il caso

Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio

Ma «qualcosa manca» nel lavoro del Pg. In Uruguay via il dirigente delle adozioni 
Campobasso

Ricina, le donne curate con due flebo

Rientrate a casa dall’ospedale, madre e figlia erano molto disidratate 
Washington

«Usa e Regno Unito i migliori alleati»

Re Carlo in visita di Stato da Trump: si rinsalda la storica amicizia tra i due Paesi 