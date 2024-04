Per Doveri trattenuta ininfluente 

La mancata concessione del penalty a favore del Cagliari per la trattenuta di Tchatchoua su Luvumbo ha scatenato un dibattito acceso, in particolare fra i tifosi del Cagliari che si sono sentiti defraudati.

L’arbitro Doveri nell’occasione era molto vicino all’azione e con un campo visivo ampio, tale da consentirgli di valutare bene l’episodio. Di sicuro c’è stato il silent check con gli addetti al VAR i quali, pur segnalando al direttore di gara la vistosa trattenuta, non hanno ritenuto opportuno chiedergli di rivedere l’episodio (on field review) per valutarlo in modo più preciso. Evidentemente Doveri ha comunicato di averci visto chiaro, assumendosi la responsabilità di valutare la trattenuta ininfluente rispetto alla possibilità di Luvumbo di proseguire l’azione.

Ma la regola 12 – “falli e comportamenti antisportivi” - considera la trattenuta di un avversario punibile con un calcio di punizione diretto che, se commesso in area, diventa calcio di rigore. Le immagini televisive sono molto chiare e non ci si può giustificare “pesando” l’intensità del contatto, la cui entità non è misurabile neanche dall’arbitro in presa diretta perché non si sta valutando un contatto fisico, ma una maglie inequivocabilmente trattenuta.