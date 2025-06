Per dividere le gemelline 12 ore e 50 professionisti 

GENOVA. Oltre 50 professionisti impegnati per oltre 12 ore hanno eseguito all’istituto pediatrico Gaslini un intervento delicatissimo su due gemelline siamesi di un anno, originarie del Burkina Faso. Unite nella regione toracica e addominale, le bambine condividevano fegato e parte del pericardio. Sono arrivate in Italia il 20 maggio grazie all’associazione Una Voce per Padre Pio. «L’intervento - ha detto Girolamo Mattioli, direttore del dipartimento di Scienze Chirurgiche e di Chirurgia Pediatrica - è consistito in una separazione progressiva del torace e della cavità pericardica, di addome e fegato, unico organo in comune, e di tutta la parete addominale e toracica. In terapia intensiva le bimbe sono state preparate, poi trasportate in una sala operatoria quindi separate. Poi sono state portate in due sale operatorie dove cardiochirurghi, chirurghi pediatrici, epatici, plastici e toracici hanno completato gli interventi». «Le due bimbe - ha spiegato Andrea Moscatelli, direttore del dipartimento di Emergenza del Gaslini - hanno superato bene l’intervento, ora sono seguite in terapia intensiva per evitare rischi di complicanze, per aiutarle a respirare, controllare il dolore, prevenire le infezioni e portare a termine il percorso di ricostruzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA