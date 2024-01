Per disabili e invalidi domande in ritardo: «Possibile class action» 

Quattromila richieste inevase in tutta la Sardegna, 1.600 in provincia di Cagliari. Tra disabili e invalidi, la protesta rischia di avere un epilogo in un’aula di Tribunale, anche perché dentro il computo ci sono le domande dei malati oncologici: «Il rischio è una class action contro la Regione», avverte Teodoro Rodin, avvocato, consigliere nazionale e presidente della sede di Cagliari dell’Anmic, l’associazione dei mutilati e degli invalidi civili. «Occorre che vengano subito ripristinate le Commissioni».

Ma non sono mai state dismesse.

«Ad agosto la Giunta ha approvato una delibera per stabilirne i nuovi criteri di funzionamento. Di fatto, sono bloccate perché è stato stabilito che debbano riunirsi solo in orario di servizio, per evitare di riconoscere ai medici un gettone. È chiaro che se il medico, in orario di servizio, è impegnato in corsia, non può lasciare il lavoro ospedaliero per dedicarsi all’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap».

Il problema è tutto qui?

«I dirigenti della Regione hanno il timore che la Corte dei Conti chieda indietro quei gettoni. Ma allora perché, a gennaio 2023, li avevano persino raddoppiati?».

Fino ad agosto, nulla lasciava presagire il peggio.

«C’erano molte visite da fare, ma a Cagliari la situazione era più o meno in linea».

Al compimento dei 18 anni, una ragazza ha dovuto richiedere tutti i “visti”, mettendosi in lista d’attesa.

«C’è un motivo. Prima dei 18 anni si ha diritto a un assegno mensile di frequenza, un sussidio previsto per chi ha difficoltà persistente a svolgere i compiti tipici dell’età, in particolare a scuola. Al raggiungimento della maggiore età la Commissione valuta la riduzione della capacità lavorativa. Se l'invalidità è superiore al 74%, il paziente ha diritto a continuare ad avere la prestazione con l’assegno mensile di assistenza, una sorta di piccola pensione. Se il tasso di invalidità è dal 74 al 99% si ha diritto all’assegno mensile a patto di rispettare le soglie di reddito previste dalla legge».

Da ottobre-novembre è praticamente tutto fermo.

«L’Inps ci manda gli elenchi delle persone sottoposte a visita. Il regolamento dell’Istituto per la previdenza sociale prevede che entro 90 giorni sia completato tutto il percorso previsto. In media avevamo 1.400-1.600 richieste al mese. Adesso tra Cagliari e Carbonia le Commissioni non arrivano a fare 500 visite, cioè un terzo di quelle che facevano di consueto».

Significa che cosa?

«La visita è il momento di accesso alle prestazioni, quindi a molteplici diritti. Dalla parte economica alle cure in senso stretto, non si può prescindere dal verbale della Commissione per accedere al mondo della disabilità».

Un esempio.

«I permessi giornalieri garantiti dalla legge 104 per un familiare di un disabile o invalido: non se ne ha diritto se non c'è il verbale della Commissione. Il ventaglio di prestazioni alle quali si accede con la visita è variegato. E senza questo verbale, una sorta di patente di disabilità o invalidità, non si ottiene l’assistenza, si è sconosciuti al sistema».

L’esasperazione ora rischia di far precipitare le cose.

«Se alla Regione hanno paura che la Corte dei Conti chieda indietro i gettoni dei medici, qui il rischio è che i pazienti si mettano insieme e promuovano una class action. Del resto, il sistema è bloccato: per lo Stato non sei disabile, con tutte le conseguenze che ti porti appresso».

