Per difendere il quarto posto  

Sassari. La Torres dei tanti veterani prova a sbancare il campo del Capri dei tanti giovani. Allo stadio Cabassi (ore 15) la squadra sassarese cerca di rialzare la testa dopo le quattro sconfitte di fila, Coppa Italia compresa. Va difeso il quarto posto e bisogna evitare che la crisi diventi profonda. Una nuova sconfitta costringerebbe la società a un provvedimento, perché vorrebbe dire che non basta avere dato fiducia a tecnico e giocatori.

La neopromossa Carpi invece sta lottando per entrare in zona playoff e per certi versi ha meno pressione, ma del resto alla pressione la Torres deve abituarsi se vuole fare lo step che la porti a lottare per la serie B.

L'avversaria

Neppure dieci anni fa il Carpi ha assaggiato per un anno la serie A, poi è retrocesso sino alla serie C ed è ripartito dalla D per inadempienze finanziarie. La squadra modenese dà il meglio in casa (13 punti su 21) grazie soprattutto alla difesa che ha incassato 8 gol sui 22 totali. Davanti ai propri tifosi ha strappato scalpi eccellenti: Perugia, Arezzo e Pontedera.

A parte la serata no di Pesaro (sconfitta per 4-0) se l'è sempre giocata e al contrario ha vinto nettamente sui campi di Pineto (4-1) e Legnago Salus (3-1). Il coach del ritorno in C, Serpini, preferisce la difesa a quattro e il centrocampo a tre, mentre varia la composizione del triangolo offensivo. Il portiere Sorzi è reduce dai due rigori parati nella gara giocata dagli emiliani a Legnago.

Assenze e variazioni

Saranno assenti per squalifica nella Torres il difensore Dametto e il centrocampista-trequartista Mastinu. Al loro posto giocheranno quasi certamente Mercadante e Brentan, che peraltro hanno fornito sempre buone prestazioni da titolari. Sulle fasce potrebbe tornare Zambataro e in attacco Nanni sembra prevalere su Diakite. Vista la difesa a quattro degli avversari sarà fondamentale la spinta sulle corsie esterne, altrimenti le tre punte non avranno mai la possibilità di giocare l’uno contro uno.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Varela, Nanni, Fischnaller.

