Per dieci alloggi popolari 62 domande 

Sono stati in 62 a presentare domanda per l’assegnazione di dieci alloggi popolari a Settimo San Pietro. Attualmente al Comune sono in pubblicazione le graduatorie (generale, anziani, giovani coppie, disabili) redatte a seguito dell’esame delle osservazioni o delle opposizioni alle precedenti graduatorie provvisorie. Le definitive saranno formulate dopo il sorteggio pubblico tra i richiedenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.

Il sindaco Gigi Puddu spera di poter consegnare gli alloggi entro maggio. «Per l’amministrazione comunale - spiega il primo cittadino - si tratta del raggiungimento di un importantissimo obiettivo programmatico: riusciamo a dare risposta ad un diritto fondamentale dei cittadini, in particolare quelli delle categorie svantaggiate. In paese sono disponibili altri due appartamenti: si attende l’intervento di sistemazione da parte di Area per poterli assegnare seguendo la graduatoria valida per due anni».

Otto dei dieci alloggi da assegnare sono di nuova costruzione. Sono stati realizzati nella lottizzazione “Le vigne”, in via San Salvatore. Attualmente si stanno ultimando le aree cortilizie. Altri due appartamenti sono disponibili in via Democrito e sono di proprietà comunale. (r. s.)

