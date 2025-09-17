VaiOnline
Gli avversari.
18 settembre 2025

Per Di Francesco avvio disastroso 

Un punto in classifica, 0-0 all’esordio col Genoa, e l’ultimo posto assieme a Parma e Pisa. In aggiunta, peggior attacco (appena una rete, quella ininfluente di N’Dri a Bergamo) e peggior difesa (6 reti al passivo, come l’Inter). Dati non certo positivi per l’avvio di campionato del Lecce, con Eusebio Di Francesco che cerca col Cagliari un risultato positivo finora ottenuto solo in Coppa Italia (2-0 alla Juve Stabia). Oggi la rifinitura di mattina al Via del Mare, dove saranno fatte le scelte per i convocati. Rispetto alla sconfitta per 4-1 con l’Atalanta recuperano il difensore Matías Pérez e il centrocampista Mohamed Kaba, restano fuori i lungodegenti Gaby Jean (rottura del crociato, tornerà soltanto nel 2026) e Filip Marchwiński (non gioca da oltre un anno anche lui per un problema al ginocchio, ha appena ripreso gli allenamenti). In dubbio Balthazar Pierret, out domenica per un affaticamento muscolare e per tutta la settimana (compresa la seduta di ieri mattina) ha svolto lavoro personalizzato. Sono poi fuori dalla lista Serie A Frédéric Guilbert, Youssef Maleh e Hamza Rafia, che la società non è riuscita a cedere. In formazione possibile maglia dal 1’ per l’ex Riccardo Sottil, mentre Nikola Štulić ha superato nelle gerarchie Francesco Camarda come punta.

epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
