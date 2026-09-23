Per Demurtas super deleghe a rischio 

Gli acquisti di Avs in Ogliastra rischiano un effetto a cascata oltre i confini della provincia. L’attività dell’assessore regionale Antonio Piu, che ha portato nel suo partito una ventina di esponenti provenienti dal Pd ogliastrino, potrebbe accelerare il riassetto del centrosinistra in Regione, dove Pd e Progressisti sono sempre più vicini, ma soprattutto travolgere Nuoro, trasformando il rinvio del rimpasto della Giunta guidata da Emiliano Fenu in una partita di equilibrio in maggioranza. Il punto è proprio questo: se in Sardegna il Pd si avvicina ai Progressisti mentre Avs rafforza il proprio peso territoriale, anche gli equilibri costruiti a Nuoro rischiano di cambiare. E così quello che doveva essere il semplice “tagliando” della maggioranza può diventare una vera e propria riperimetrazione delle deleghe, con uno spostamento di peso tra partiti e gruppi consiliari del Campo largo.

Saltano deleghe

Il primo effetto potrebbe riguardare Natascia Demurtas. La vicesindaca (Pd), titolare di una super-delega, potrebbe perdere le competenze legate alle strutture sportive. Nello scenario dovrebbero finire a Giulia Corda, di Avs, rappresentata in Consiglio solo da Piergiuseppe Cattide. Non uno spostamento neutro. Corda oggi guida i Lavori pubblici e il passaggio dello sport (ma solo le strutture) ad Avs aprirebbe la strada a un nuovo movimento su quella delega. In virtù dei nuovi equilibri in Regione, i Lavori pubblici potrebbero andare ai Progressisti col ritorno in Giunta di Fabrizio Beccu.

Effetto domino

Per accontentare tutti, Beccu potrebbe essere il sesto assessore nel nuovo schema, Fenu manterrebbe per sé il Bilancio. Ma ogni casella che si muove ne fa saltare un’altra e riaprire le partite sospese. Come il nodo di Sinistra Futura, dove il caso Irene Melis-Angelo Coda rimane una frattura non ricomposta. Melis è uscita dal Pd per sostenere Sinistra Futura al gruppo misto dove è anche la nuova capogruppo, mentre Coda rivendica il suo ruolo ma non riconosce l’assessore Domenico Cabula. Malumore nel M5S: il gruppo forte di quattro consiglieri potrebbe chiedere più peso politico in Giunta. E poi c’è Uniti, che potrebbe tornare a pretendere spazio nell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è quella di trovare una collocazione per Francesco Guccini. Tutto mentre il sindaco ha già fatto saltare tre volte il vertice chiesto dalle segreterie politiche. Decisione forse suggerita da Cagliari, per la necessità di attendere l’evoluzione dei rapporti Pd, Progressisti e Avs.

Opposizione

L’opposizione attacca. Antonello Cucca evidenzia che «la città attende con urgenza risposte concrete sui problemi quotidiani - dallo sviluppo culturale ai nodi amministrativi sospesi -, ma giunta e maggioranza continuano a rinviare il confronto. È una maggioranza priva di equilibrio, coesione e di una visione per il futuro». Per lui «i malumori lasciano l’amministrazione in uno stato di perenne stallo ostaggio di equilibri interni e logiche di palazzo».

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