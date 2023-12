Per Cus e Sarlux prima doppietta sarda in Serie A3 

La prima doppietta in serie A3. Il Cus Cagliari passa a San Lazzaro di Savena, dopo sette sconfitte vince la Sarlux Sarroch. Smaltite le scorie della sconfitta con il San Donà, i rossoblù di Ammendola battono la Geetit Bologna 3-1 (26-28, 25-21, 25-21, 25-18) e rafforzano la posizione in zona playoff. Scatta un segnale d’allarme nel primo set perso ancora una volta ai vantaggi, ma è solo un momento. Inizia la risalita e la fuga verso la vittoria, nel quarto set arriva a doppiare Bologna (20-10), che tenta la rimonta, ma una battuta a rete consegna la vittoria al Cus.

Sarroch sorride

Finalmente una gioia. Per atleti e tifosi che hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo punto. Dopo sette sconfitte arriva il 3-0 al Mirandola (25-20, 25-14, 25-18). C’è la mano di Nicola Angius che ha diretto gli allenamenti durante la settimana, e lo sguardo, gelido, del nuovo coach Leo Giombini, arrivato a Sarroch venerdì e già punto di riferimento. Qualche incertezza nelle prime battute, dall’8-8 Sarroch prende il volo, Mirandola lo vede solo da lontano. Sul 2-0, visti i recenti trascorsi, si trattiene il fiato. Ma Sarroch non si ferma, l’ultimo punto è del capitano Riccardo Romoli.

B1 femminile

Capo d’Orso Palau fa i conti con le tante assenze e con la forza della capolista Concorezzo che al Pala Andreotti vince 3-1. Le ragazze del coach Guidarini vincono il primo set 25-22. Sarà il primo e l’ultimo sussulto. La formazione lombarda prende le misure e vince i successivi tre set.

B2 femminile

Il big match in terra laziale lo vince il Terracina, 3-0 alla Pan Alfieri. La squadra cagliaritana incappa in una giornata storta ma resta al terzo posto. La sorpresa arriva da Quartucciu dove l’Audax batte la Roma 7 Volley 3-1. Partita perfetta, unica distrazione nel terzo set perso dopo il vantaggio per 19-12. Nuova vittoria della Smeralda Ossi, che supera il Frosinone 3-1. Perso il primo set , le ragazze di Baldereschi hanno vinto nettamente i tre successivi set. A Roma contro le Under 16 del Volleyrò, il Garibaldi La Maddalena è stato sconfitto 3-2. Fatale il calo nel tie break.

