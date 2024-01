Per Cus e Sarlux insidie in trasferta 

Entrambe in trasferta, Cus Cagliari e Sarlux Sarroch si preparano alla quinta di ritorno della serie A3 di volley. Si fermano ancora gli altri campionati nazionali che riprenderanno il 10 febbraio con la prima giornata di ritorno.

Sarlux Sarroch

La vittoria con Bologna, sabato scorso, ha più chiavi di lettura. Dalla veemente reazione quando tutto sembrava in discussione, alla capacità di mettere a terra le palle sporche. E stare fuori dalla zona play out, secondo il coach Giombini, «consente non solo di guardarci alle spalle, ma di osservare ciò che accade davanti a noi». Oggi di fronte il Savigliano, terzo in classifica, che gioca le gare interne nella vicina Cavallermaggiore. E una sconfitta alle spalle, al quinto con Brugherio.

Cus Cagliari

Assorbito senza scossoni il turno di riposo, Il Cus Cagliari riparte dalla quarta posizione con un occhio a quanto accade al Savigliano, che lo precede di due punti. A Garlasco, contro la penultima, il pronostico sarebbe da una sola parte, ma ad innalzare il livello di incertezza ci ha pensato il risultato di domenica scorsa, quando il Garlasco ha vinto ad Acqui Terme. Al Cus, che ha vinto per 3-0 le ultime due partite, servirà quindi l’attenzione massima.



