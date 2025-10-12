VaiOnline
Serie C1-C2.
13 ottobre 2025

per cus e ichnos secondo successo e punteggio pieno 

Sono solo due le squadre a punteggio pieno alla seconda giornata di Serie C1. Al comando della classifica del massimo campionato regionale ci sono Cus Cagliari e Ichnos Sassari, le uniche capaci di ripetersi dopo il debutto vincente.

Gli universitari hanno battuto 3-2 in trasferta l’Oristanese con i centri di Figus, Erriu e Pintore, mentre i sassaresi si sono imposti per 5-2 in casa sull’Atletico Sestu grazie alle doppiette di Pinna e Pereira e al gol di Salaris. A quota 4 seguono in classifica l’Alghero, che ha pareggiato 4-4 in trasferta contro la Villacidrese, e la Fanni Futsal Sassari, che ha vinto 9-5 fuori casa contro lo ZB Iron Bridge grazie a uno scatenato Jorge, autore di ben cinque reti. Il Futsal 4 Mori Villasor ha trovato i primi punti con il 7-3 esterno contro il Domus Futsal Perdaxius, così come il Decimo che ha superato 3-1 il C’è Chi Ciak in casa.

Un gradino sotto

In Serie C2 sono invece quattro le formazioni a punteggio pieno: Monastir, Gonnesa, Portoscuso e Babylon. Il Gonnesa e il Portoscuso sono state protagoniste di due goleade esterne, rispettivamente contro il Cus Sassari per 8-2 e il Malasainas per 7-1. I giovani della seconda squadra del Monastir hanno battuto 4-1 il Sarfut21 in trasferta mentre il Babylon ha vinto 4-3 a Iglesias contro il San Pio X. Successi esterni anche per l’Uta con il 3-2 sul Parco Cross Città di Serrenti e per la Dym Sport con il 5-1 sulla Virtus San Sperate. La Mediterranea si è invece imposta in casa per 8-1 sul Sibiola Serdiana.

