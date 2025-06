Per Cus e Ichnos è tempo di assoluti societari su pista  

Foligno, Borgo Valbelluna e Ancona chiamano: Cus Cagliari ed Ichnos Sassari rispondono. È tempo di campionati italiani assoluti di società su pista e le due formazioni isolane, uniche a strappare il pass per le rassegne che vedranno in gioco i migliori team per punteggio su diverse gare, sono pronte a partire per confermare sabato pomeriggio e domenica mattina la propria posizione o per crescere ancora nel ranking nazionale.

Il Cus sarà in gara a Foligno con la formazione femminile e a Borgo Valbelluna con quella maschile. La femminile, che vanta una tradizione lunghissima nelle massime serie, concorre quest’anno tra le 12 protagoniste della serie “A Argento”, (quindi coi team dal 13° al 24° posto del ranking) in programma nello stadio “Blasone”. «Dopo aver riconquistato la serie “A Argento” dovremo lottare con determinazione per rimanere tra le prime otto formazioni ed evitare quindi la retrocessione. Al di là degli accrediti di presentazione, si deciderà tutto in gara, gli scenari sono aperti, dovremo sfruttare appieno quest’occasione» dice Pompilio Bargone, da decenni guida del team. «Quest’anno in più rispetto allo scorso oltre alla vittoria del titolo regionale di società sia femminile sia maschile, ci sarà anche l’esordio nazionale della squadra maschile in serie B nello stadio comunale di Borgo Valbelluna, in cui si potrebbe provare a crescere chiudendo tra le prime due in classifica. Il Cus sta bene, bisogna cavalcare l’onda» dice Bargone.

Ad Ancona

Sempre in seconda divisione ma ad Ancona, nel campo scuola Conti, ci sarà la formazione maschile sassarese della Ichnos guidata dal direttore tecnico Paolo Reni. Può contare su tre anni di esperienza sul panorama nazionale entro le prime 76 squadre. «Quest’anno non siamo al top come lo scorso, ma io tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, dopotutto saranno i ragazzi a indossare il pettorale e dire la loro. Cercheremo di ambire alle prime otto posizioni e lo faremo anche con alcuni giovanissimi atleti del nostro vivaio».

RIPRODUZIONE RISERVATA