Per Cus Cagliari e Sarroch avvio soft e derby alla fine 

È ufficialmente partita la stagione del volley e dei campionati della Lega Volley, Superlega, A2 e A3. Al termine dell’annuale rassegna “Volley Mercato” conclusa ieri a Bologna, sono stati presentati i calendari e i roster ufficiali.

Cus Cagliari e Sarroch confermati nel Girone Bianco della serie A3, la cui composizione era già nota. Undici squadre, le prime otto ai playoff, le ultime tre si giocheranno la salvezza ai playout. Prima giornata il 19 ottobre con Cus Cagliari-Acqui Terme. Sarroch, dopo il turno di riposo, esordirà una settimana dopo ad Acqui Terme, con il Cus a riposo. Derby sotto le feste, il 28 dicembre al Pala Pirastu per l’ultima di andata, ritorno il 15 marzo a Sarroch, quando si concluderà la regular season. Il calendario prevede un turno infrasettimanale, il 6 gennaio per la seconda di ritorno.

Cus Cagliari

Con il coach Lorenzo Simeon confermati il capitano Michael Menicali, quinta stagione in rossoblù, Stefano Gozzo e Morgan Biasotto, a quest’ultimo è stato assegnato il premio “Gianfranco Badiali” come miglior Under 23 italiano nella scorsa stagione. Con loro i giovani Marco Piludu e Gabriele Sciarretti. Tre innesti di esperienza come Ivan Zanettin, ex Campobasso, Michele Luisetto, ex Belluno, e il palleggiatore di Andorra Xavier Folguera, 37 anni, gli ultimi campionati in Spagna, Belgio e Francia. Rientra dopo una stagione a Decimomannu Riccardo Muccione, e spazio a tanti giovani che scalpitano. Lorenzo Antonio Basso, classe 2008, palleggiatore e campione del mondo Under 17, Ranieri Truocchio (ex Pordenone, un titolo europeo Under 18 nel 2020), e tre ventenni, Nicola Agapitos, in A2 con Cuneo, Luca Galiazzo, in Superlega con Padova, e Francesco Soru dall’Ariete Oristano.

Sarroch

Il team a disposizione di Francesco Denora Caporusso era già noto. Ancora in gialloblù i cinque giocatori nati in Sardegna che fanno parte della storia recente, dal capitano Riccardo Romoli a Gabriele Pisu, Andrea Leccis, Fabio Curridori e Simone Mocci. Altra conferma il libero Francesco Giaffreda. Quando Dimitrov, dopo la conferma, aveva immediatamente chiesto la rescissione del contratto per accasarsi a Ravenna, in serie A2, a Sarroch non si sono persi d’animo. Ecco il lituano Edvinas Vaskelis, protagonista della promozione in A2 del Lagonegro. Gli altri volti nuovi conoscono bene la categoria, come Dario Iannaccone, l’ex capitano del Belluno Alberto Saibene, gli ex Modica Massimiliano Matani Riccardo Capelli. Provengono dalla A2 Pierpaolo Partenio (Reggio Emilia) e Marinfranco Agrusti (Pordenone). Si punta su Wiktor Kubaszeck, classe 2006, prelevato dal Marino, in serie B.

Il calendario

1ª giornata (19/10/25 e 3/1/26) : Cus Cagliari-Acqui Terme, riposa Sarroch. 2ª giornata (26/10 e 6/1) : Acqui Terme- Sarroch, riposa Cus Cagliari. 3ª giornata (2/11 e 11/1) : Reggio Emilia-Cus Cagliari, Sarroch- San Giustino. 4ª giornata (9/11 e 18/1) : Sarroch-Mirandola, San Giustino-Cus Cagliari. 5ª giornata (16/11 e 25/1) : San Donà- Sarroch, Cus Cagliari-Treba- seleghe. 6ª giornata (23/11 e 1/2) : Mantova-Cus Cagliari, Sarroch-Reggio Emilia. 7ª giornata (30/11 e 8/2) : Cus Cagliari- Belluno, Trebaseleghe- Sarroch. 8ª giornata (7/12 e 15/2) : Sarroch-Savigliano, Mirandola-Cus Cagliari. 9ª giornata (14/12 e 22/2) : Belluno- Sarroch, Cus Cagliari-San Donà. 10ª giornata (21/12 e 1/3) : Sarroch-Mantova, Savigliano- Cus Cagliari. 11ª giornata (28/ 12 e 15/3) : Cus Cagliari-Sarroch.

