Per Cus Cagliari  e Sarlux (in casa) oggi ogni set conta 

Cus Cagliari a Mantova, Sarlux Sarroch in casa, entrambe in campo oggi per la sesta di ritorno della serie A3 di volley. Ed è un momento dove ogni punto, ogni set assume un peso specifico sempre più rilevante. Il Cus è nel mucchio che si contende le posizioni da playoff, per Sarroch pur con l’occhio attento alla zona. Salvezza, è il momento di osservare anche ciò che accade più in alto.

Cus Cagliari

A Mantova è sfida tra le due sorprese del Girone Bianco della serie A3. Il Gabbiano e il Cus Cagliari sono squadre neopromosse ma il salto di categoria non le ha spaventate. Mantova è prima in classifica per distacco e praticamente irraggiungibile. Il Cus occupa la quarta posizione dall’alto di dieci vittorie di cui sette risolte in tre set. Per assorbire il K.O. di Garlasco ha il compito più difficile, ma non per questo è meno motivata. I lombardi hanno assorbito senza traumi gli infortuni di Novello, Parolari e Yordanov, cioè coloro che assicurano una importante dote di punti. All’andata Mantova vinse 3-1.

Sarlux Sarroch

Tre vittorie nelle ultime cinque partite hanno determinato la svolta. E stasera può partire l’avvicinamento al settimo posto, l’ultimo utile per i playoff, occupato con sette punti di vantaggio proprio dalla Pallavolo Motta, di scena stasera (ore 19) al Palazzetto di Via Giotto. Anche i veneti hanno aumentato il ritmo con tre vittorie consecutive (quattro nelle ultime cinque partite) ma gli stimoli del coach Giombini verso obiettivi più sfidanti sono chiari. A partire dalla sfida con Motta di Livenza, all’andata vittoriosa 3-2 e inizialmente tra le favorite per il salto di categoria.

Club Italia

Da lunedì a venerdì, al Pala Beatrice di Quartucciu, è previsto un raduno di atlete osservate dalla Direzione Tecnica delle attività giovanili della Federvolley. Tra le convocate dal Club Italia del Centro, Sara Cocco ed Emma Frau dell’Audax Quartucciu, Anna Finocchi del Cus Cagliari, Sofia Moss e Silvia Satta dell’Alfieri Cagliari. Giovedì si aggiungeranno Sofia Del Prete, Alice Farina e Aurora Filigheddu (Hermaea Olbia), e Carola Pastore (Garibaldi La Maddalena).

