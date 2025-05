Per Curridori nuova vittoria nel Challenge 

Il legame tra Elisabetta Curridori e la Catalogna è sempre più stretto. Ma, cosa ancor più importante, si rinsalda quello tra la triatleta villacidrese e la vittoria. A Salou (un centinaio di chilometri a sudovest di Barcellona), la decima edizione del Challenge, sulla distanza di 1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21 di corsa, ha visto svettare sul pennone più alto la bandiera tricolore. E quella con i Quattro Mori.

Curridori, alla quarta presenza a Salou (5ª, 4ª, 5ª sinora) si è imposta tra le donne con un tempo (3.59’35”) che la colloca al 23° posto assoluto e certifica la scorrevolezza della gara catalana, in particolare nella frazione ciclistica. Alle sue spalle, la 36enne olandese Marlene de Boer, staccata di 5’27” e la spagnola Zaira Lorenzo Perez, a 11’50”. «Ho avuto fortuna per il ritiro di Anne Haug dopo la bici, sono onesta», dice Curridori, «ma per per vincere le gare devi essere preparata bene e serve anche un po’ di fortuna. Stavolta ho avuto entrambe, grazie al mio coach Joel Fillol». Per la villacidrese è la terza vittoria consecutiva dopo le due di inizio aprile nell’InfiniTri, a Peñiscola, in Spagna, e nell’Xterra Malta di triathlon offroad. Domenica replica nel “Championship”, a Samorin ( c.a.m. )

