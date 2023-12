Per Cristiana Mameli è “Questione di tempo” 

Permettersi di vivere le emozioni, cogliendo il ritmo dei pensieri, percependo la profondità del respiro. La consapevolezza di sé passa attraverso queste fasi che, pur sembrando scontate, talvolta restano impigliate nelle trame di una sensibilità ferita. Lo sa bene Agata Secci, giovane ricercatrice dell'Università di Cagliari, che deve fare i conti con un passato che ora reclama le sue attenzioni. “Questione di tempo”, pubblicato da Another Coffee Stories, casa editrice milanese sorta nel 2020, che si propone come laboratorio di idee per un'editoria nuova, nasce dall'ispirazione di Cristiana Mameli, cagliaritana, che ha conseguito un dottorato di ricerca in letterature comparate, come la protagonista del suo romanzo, e che si dedica alla scrittura creativa.

Dimensione emotiva

Agata deve presentare il suo nuovo saggio, uno studio sul concetto di tempo nella letteratura fantastica. Sente il consueto timore di confrontarsi con la platea, ma a quello è abituata. Ciò che invece non ha previsto è il quesito di uno studente: il tema del tempo trattato nel suo lavoro richiama quello della morte? La domanda la destabilizza. Non ha mai pensato alla morte, che certo esiste, ma non nella sua vita. La narrazione vira sulla dimensione emotiva: la protagonista è travolta dalle sensazioni e si abbandona alle sue paure. Da quel momento tutto cambia: incubi notturni, attacchi di panico, ossessioni inspiegabili. Non capisce cosa le stia accadendo, ma in realtà la spiegazione è in quei capitoli scritti in corsivo, che si alternano al racconto principale. Sono salti indietro nel tempo, in cui il romanzo assume la forma espistolare e propone le confidenze di Agata bambina. La sua famiglia, i suoi fratelli, il rapporto con i genitori. E poi l'incidente. La morte è entrata nella sua vita, ma la consapevolezza arriva solo ora, attraverso quel dettaglio che spalanca la rivelazione dell'io e la stordisce. È un percorso di formazione interiore, di scoperta e di accettazione, punteggiato di riferimenti a vari capolavori della letteratura internazionale e ad altrettanto celebri film. Il lettore entra in relazione profonda col personaggio, come se la accompagnasse, passo dopo passo, verso la luce in fondo al tunnel: là c'è Agata, la vera Agata. (ma. mu.)

