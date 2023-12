Per Cragno un ritorno amaro 

Lunedì sera sarà una serata di emozioni forti per Alessio Cragno, oggi al Sassuolo. Per la prima volta troverà da ex il “suo” Cagliari, per la prima volta uscirà dagli spogliatoi della Domus fu Sardegna Arena da avversario, quello che per cinque stagioni è stato il suo stadio stavolta non sarà casa sua. L'aveva sognata diversa, questa prima volta, magari da protagonista in un grande club. E invece Cragno farà il riscaldamento con gli altri portieri e poi, al via, andrà a sedersi in panchina a guardare. Come ha sempre fatto, o quasi, da quando ha lasciato la Sardegna.

Una storia importante

L'arrivo giovanissimo, nell'estate del 2014, dal Brescia, l'esordio con Zeman in panchina, una stagione traumatizzante, tra valanghe di gol e retrocessione. Due stagioni per crescere in prestito, prima a Lanciano, poi a Benevento, dove si guadagna sul campo la promozione e il ritorno alla base, per prender possesso della porta del Cagliari. Il 10 settembre del 2017, con i compagni, tiene a battesimo la Sardegna Arena, festeggiando con una vittoria contro il Crotone e il clean sheet. L'inizio di una lunga storia: cinque stagioni di fila, 174 partite a difesa della porta rossoblù, la chiamata in Nazionale e, proprio a Cagliari, in amichevole contro San Marino la prima volta da titolare della porta azzurra. Quasi uno zuccherino per addolcire l'esclusione dalla lista dei convocati per l'Europeo che poi l'Italia avrebbe conquistato. Una storia, quella col Cagliari, chiusa in una triste serata a Venezia, con la retrocessione in B annegata nelle lacrime.

La scalata rossoblù

La discesa agli inferi ha segnato il divorzio col Cagliari. Da anni si parlava di una cessione, ma alla fine Cragno è sempre rimasto in Sardegna: le romane, l'Atalanta, magari anche un'esperienza all'estero. Voci mai trasformate in realtà. Nessun problema per il portiere di Fiesole, che a Cagliari si sentiva a casa, nella città in cui ha conosciuto la moglie Silvia e dove sono nate le figlie Benedetta e Vittoria. Ma il calcio ha altre vie e nell'estate del 2022 arriva la chiamata del Monza. Sembrava amore e invece è stato l'inizio di un incubo. Perché da quando Cragno ha lasciato Cagliari, il campo è diventata un miraggio. In Brianza si è trovato la porta chiusa da Di Gregorio, il titolare confermato dopo la promozione, che gli ha lasciato solo le briciole, tre presenze in Coppa Italia e una sola in campionato, un devastante 3-0 incassato a Salerno. Una stagione nell'ombra e la necessità di cambiare aria e rilanciarsi. L'occasione arriva con la chiamata del Sassuolo, dove però stavolta a sbarrargli la strada è il trentaseienne Consigli. Ancora panchina, una serata di gloria in Coppa Italia, dove para un rigore decisivo per la qualificazione contro lo Spezia, e due presenze in campionato, contro Frosinone e Juve, incassando sei reti, prima di tornare dietro le quinte. Lunedì un pizzico di nostalgia, un ritorno in quello che per anni è stato il suo paradiso. Un paradiso perduto, con il sogno di tornare a essere protagonista. Col sogno di tornare a essere l'Uomo Cragno.

RIPRODUZIONE RISERVATA