Per Cortes domande in scadenza 

Il Comune avvia i preparativi per organizzare le tappe di Autunno in Barbagia, in particolare “Carreras de Lollobe” l’11 e 12 ottobre e “Mastros in Nugoro” il 15 e 16 novembre. Sono disponibili disciplinari e moduli online per la partecipazione alla manifestazione. Le domande per la due giorni a Lollove devono pervenire entro il 15 settembre, quelle per l’evento di novembre entro il 13 ottobre.

Il Comune tiene a sottolineare che la domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente utilizzando i form online disponibili sul sito web istituzionale.

Inoltre, è necessario completare la compilazione e l’invio dell’istanza entro il termine prescritto in quanto il sistema automatico non permetterà l’inoltro della domanda in tempi successivi al termine di scadenza.

La rassegna Autunno in Barbagia, avviata ieri a Bitti, vive oggi un’intensa giornata nel centro barbaricino con le esibizioni dei tenores, la mostra Gratzias degli ex voto, compresi antichi gioielli, donati alla Madonna dell’Annunziata, il fascino del matrimonio tradizionale, rappresentato dall’associazione Sa Bitha che animerà la mattinata, il percorso “Caminos de identitate” nel centro storico. Prossima tappa della kermesse a Oliena.

