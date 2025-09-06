Per cominciare, due derby 

È finalmente arrivato il momento tanto atteso: oggi prende il via il campionato di Serie D e la Sardegna – girone G – si presenta con cinque squadre pronte a dare battaglia. Il calendario regala subito emozioni forti con due derby che promettono spettacolo: Costa Orientale Sarda-Latte Dolce e Budoni-Monastir. L’Olbia, invece, sarà impegnata in trasferta contro l’Albalonga.

A Tertenia, allo stadio “Is Arranas”, con fischio d’inizio alle 16.30, la Costa Orientale Sarda ospita il Sassari Latte Dolce, in un match che si preannuncia intenso e combattuto. La formazione sarrabese ogliastrina si presenta profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Secondo l’esperto Virgilio Perra, già tecnico di Villacidrese, Atletico Calcio e Casale, «la squadra ha valori importanti e rispetto all'impegno in Coppa Italia può contare su una condizione fisica migliorata». Occhio però al Latte Dolce, club solido e con grande tradizione in categoria, al suo decimo campionato consecutivo in D. I sassaresi hanno ufficializzato in settimana l’arrivo del giovane Vincenzo Di Gianni, attaccante classe 2006 proveniente dal settore giovanile della Lazio e reduce da una stagione al Siena.

L’altra sfida

Alle 15, a Budoni, va in scena il derby tra due neopromosse. I galluresi, forti delle recenti vittorie in Coppa Italia contro Cos e Latte Dolce, sembrano già in buona forma. La società ha completato la rosa con l'arrivo di Víctor Gómez, esperto attaccante argentino classe 1994 con un lungo curriculum tra Serie D ed Eccellenza. Budoni che affronta la sua tredicesima stagione in D, con ambizioni chiare. Dall’altra parte, il Monastir si appresta a vivere un momento storico: è infatti l’esordio assoluto della società campidanese in Quarta serie. Un traguardo importante, raggiunto dopo una stagione brillante e con una rosa costruita per ben figurare. «Due squadre che si conoscono bene, avendo lottato per la promozione lo scorso anno», aggiunge Perra, «anche in questo caso, è tutto apertissimo».

Chiude il quadro l’Olbia, impegnata (ore 15) in trasferta contro l’Albalonga allo stadio “Francesca Gianni” di San Basilio (Roma). I bianchi, reduci dalla pesante sconfitta in Coppa Italia contro l’UniPomezia, sono chiamati a un pronto riscatto: «Ma sono convinto che in campionato vedremo una squadra diversa», chiude Perra.

RIPRODUZIONE RISERVATA