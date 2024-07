«Per combattere e vincere contro la malamovida serve un’offerta culturale» 

Per combattere la malamovida non bisogna demonizzare le attività, ma puntare sull’offerta culturale. All’indomani della lettera indirizzata al sindaco dal comitato “Rumore no grazie”, in cui si chiede di attivare il Piano acustico e rivedere le concessioni del suolo pubblico, esprime la propria posizione anche il Consorzio Cagliari Centro Storico, che raduna 110 imprese tra alberghi, ristoranti, affittacamere, artigiani e commercianti.

Una risposta non all’insegna della contrapposizione, ma della collaborazione. «Abbiamo gli stessi obiettivi dei residenti: tutelare il centro storico, l’anima della nostra città, combattendo la malamovida e aumentando sicurezza e pulizia», spiega Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio. Ma queste problematiche non si combattono puntando il dito sui locali e sul turismo. «Non abbiamo flussi turistici abbondanti la sera, stiamo lavorando poco. Ciò che occorre fare è creare azioni per attrarre un certo tipo di visitatori, per esempio famiglie, che amino scoprire l'arte e l’identità del luogo».

La strada per riqualificare il centro, quindi, è puntare su un’offerta culturale di qualità. «Solo così possiamo portare nei quartieri persone che amano la bellezza e che non restano in giro fino alle 2 di notte a schiamazzare». Tra gli eventi di promozione enogastronomica portati avanti negli ultimi anni dal Consorzio c’è Marina di Gusto, che attraverso collaborazioni internazionali propone serate con ospiti dall’estero. Il prossimo 31 agosto è in calendario alla Marina un incontro tra la cucina sarda e quella polacca, che vedrà protagonista il Nepente di Oliena.

Per continuare su questa via, però, occorre far tornare i luoghi della cultura. «L’auditorium di piazza Dettori va riaperto il prima possibile. Venti o trenta eventi artistici l’anno attirano un giro specifico di persone e cambiano totalmente l’immagine del quartiere». Una riapertura voluta anche dal sindaco Zedda, che in campagna elettorale, parlando del tema della sicurezza, aveva citato l’auditorium tra i luoghi da riattivare per combattere la microcriminalità, attraverso una maggiore offerta di attività di cultura e spettacolo.

Per arrivare a un'intesa tra residenti e commercianti si deve comunque passare dal dialogo. «Occorre tutelare sia chi vive nei quartieri storici sia chi ci lavora e si impegna da anni per migliorare la città. Sarebbe utile organizzare un incontro per decidere insieme la strada per salvaguardare la bellezza del nostro centro storico», conclude Mureddu.

